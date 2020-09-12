從小在頭份中港溪畔「河背」地區長大的劉明芳，在外鄉當了16年的電子新貴，工作壓力及無使命感，讓他放棄高薪回鄉當農夫，將老家水田打造成河背庄農園，遍植水稻、果蔬，專門帶領小學童體驗傳統客家農村生活，成了當地亮眼的農事樂園，讓劉明芳不僅擺脫了3高的健康陰影，內心更每天充滿著踏實感。

客家話中的「河背」意思是指河偏遠的對岸，中港溪的河背，就是指東岸，早年被視為偏遠區域，建設發展比較慢，但相對於頭份市區這10多年來的快速發展，河背地區卻是目前頭份市內保有最多客家傳統農庄文化的區域。

學童可以在劉明芳的河背庄農園隨意下田摸魚玩泥巴。（謝明俊攝）

學童快樂地在農園裡邊體驗農事邊玩樂。（謝明俊攝）

63年次的劉明芳，家族從來台祖就世居在河背地區，家中有4分大的祖傳水田，向來都由父親親自操持，劉明芳從小就在老家的田間長大，戲水、釣魚一直都是他童年趣憶。

劉明芳長大後赴台北就讀電子科系，再到新竹擔任電子新貴，一幹就是16年，從電子生產到業務推銷，劉明芳每天汲汲營營地處在虛偽人情世故之間，連正在成長的兒女都無暇照管，一年的颱風夜，老家泡水，妻子來電求救，正在外地出差的劉明芳驚覺自己的生活竟是如此空洞，心中考慮多時返鄉務農的念頭立即浮現，劉明芳決定辭職。

學童也可實地種植多肉植物帶回家。（謝明俊攝）

立委徐志榮夫人王慧珍也為農園手作小物驚豔不已。（謝明俊攝）

心中早有規畫的劉明芳，在父親的支持下，另向鄰居租下廢棄農田，加上自家水田，用1甲多的空間，打造他童時夢想中的田野樂園，並以老家地名為名，稱為「河背庄農園」。一開始，母親對愛子返鄉務農，相當擔心，甚至對兒子堅持無毒農業的想法，不以為然，後來，見著兒子種出一片天，才由反方轉成全面支持。

劉明芳提供農園舉辦社區農食活動。（謝明俊攝）

劉明芳把全部稻田分成幾大區塊，包括水田區、蔬果種植區、雞鴨養殖區，草皮活動區以及室內手作教室等，以自己童年在田野間玩樂的經驗，專門設計給學童們體驗，例如水田區，劉明芳讓小朋友親下田去體驗插秧、摸魚的樂趣，或是教導小朋友如何種出無毒蔬果，非常單純的農庄生活體驗，獲得小朋友的歡迎，從原本只有兒女同學前來，到現在許多外縣市學校課外教學，都安排前來農園，周休2日幾乎滿檔，劉明芳8年來將自己的夢想打造成頭份亮眼的農事教育樂園。

劉明芳不僅全心經營自家農園，還積極參與附近鄉鎮社區農村再生，免費提供場地給在地社區舉行農食教育活動，獲得縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠頒獎表揚，縣府農業處更將河背庄農園列為農村再生計畫的範本。

「現在許多同學都羡幕我能過著如此快意的生活！更讓我相信當初的決定是對的」，現在的劉明芳滿足於經常可以看到孩童們在農園內無憂的奔跑、大笑，每天心中都過得好踏實，他將繼續努力維持農園成為孩子們的天堂。

(中時 )