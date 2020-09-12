今年剛高中畢業正補習準備重考的18歲郭姓女子，12日疑因考試壓力大，沒有到補習班上課，在打電話給母親訴說「心情很差」後，被發現在台南市中西區中山路某住商大樓墜樓，經緊急送往衛福部台南醫院急救，仍告不治。警方已通知家屬到場指認，並通報檢方相驗釐清死因。

市府消防局救災救護中心上午接獲該大樓管理室通報，指有人墜落大樓防火巷。救護人員抵達時，發現墜樓的女子已無呼吸心跳，先施予心肺復甦術，再緊急送往衛福部台南醫院急救，但仍告不治。

據查，剛滿18歲的郭女，今年高中剛畢業，目前與同學在外租屋補習，準備重考。但疑似考試壓力大，讓她喘不過氣，上午同學到補習班上課，但郭女未到，還打電話給母親，訴說心情很差。

由於該大樓住戶很多，警方清查後，才確認死者是郭女。當郭母得知女兒墜樓的不幸消息後，當場痛哭失聲。

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