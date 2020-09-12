郭富城日前開腔，心疼太太先前遭指加入「天王嫂訓練營」的說法，力挺方媛強調：「散播謠言的人都不需要負責任，但當事人好難受，而我的太太不是這行的」，可見天王私下疼妻一面。港媒近日報導，人帥心善的郭富城，早年曾深夜探病一位腦重創的歌迷，在對方耳邊唱他招牌歌〈對你愛不完〉，可惜最後沒喚醒歌迷。

54歲郭富城3年前閃電迎娶大陸網紅方媛，婚後生下2女，最近卻因潘瑋柏和空姐結婚，首富子王思聰點名，引來網上熱傳有「天王嫂訓練營」的謠言，方媛後來回應網友清者自清，郭富城也護妻說太太不是圈內人，「那個報導對她來講是一種傷害，而我作為她的丈夫當然會支持他，希望那個不負責任的人停手。」

據《香港01》報導，郭富城出道多年，一直為善不欲人知，1994年一名年輕的實習騎師林嘉成在隧道發生意外送醫，情況堪憂，因他多年來都將郭富城視為偶像，親友便透過主持人曾智華找上郭富城經紀人小美，希望聯絡天王到醫院見林嘉成一面，給他鼓勵，盼奇蹟發生。

郭富城聽到後立刻答應，並要求要秘密低調進行，不可以發稿做宣傳，當晚深夜他就到林嘉成病床邊探望，還唱了〈對你愛不完〉，然最後還是沒喚醒對方，有媒體求證郭富城經紀人，她承認有這件事，並說多年來郭富城一直低調參與善事，關懷弱勢族群，消息傳開後，令不少網友都十分感動。

(中時新聞網)