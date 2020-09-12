花蓮這幾天氣候不穩，台電供電系統頻遭雷擊，繼9日、11日雷擊停電，其中9日停電規模達全縣達14萬戶，未料，今天中午又再度出現「瞬間」供電異常，縣府正在台開新天堂舉辦產官學界論壇，縣長徐榛蔚也在現場，瞬間斷電引起譁然。台電證實是遭雷擊引起區域性電壓瞬間降低，並非跳電，都已恢復正常。

台電花蓮區營業處表示，經查是中午12時28分，鳳林變電所引接至玉里的16萬1000伏特特高壓線路，因雷擊引起區域性電壓瞬間降低，照明設備會感覺瞬間暗下來，其餘不受影響。

台開新天堂樂園週末假日，人車都相當多。（王志偉花蓮傳真）

縣府在吉安鄉台開新天堂樂園舉辦未來教育科技論壇，來自全國400多名產官學界領袖齊聚一堂交流分享，並由縣長徐榛蔚、遠見雜誌創辦人高希均分享科技教育觀點，根據工作人員轉述，停電約達2、3分鐘，會場一片漆黑，還好當時已經中場休息，未影響活動進行。台電花蓮區處也主動跟活動主辦單位聯繫，確認供電正常。

花蓮近日頻傳因雷擊造成無預警停電，9日雷擊造成中北區6鄉鎮大規模停電，共14萬餘戶受到影響；昨下午3時許，又因雷擊造成北埔二次變電所PK29饋線斷路器跳脫，包括太魯閣國家公園在內，新城、秀林兩鄉5村共3500餘戶無電可用，停電時間最久約1小時37分。今天同樣遭雷擊，瞬間引起區域性電壓瞬間降低。

(中時 )