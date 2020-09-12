2020年為紀念世界地球日五十週年和台灣環保三十周年，慈濟志工以加快茹素腳步的「加素」，及減少一切塑膠用品使用的「減塑」為兩大議題，集結三十年之環保精華推出「與地球一起呼吸」特展，結合創新科技、互動體驗、實作教育等，期許環保三十而立的這一年，人人更要站穩腳步做一位愛護地球的園丁，並持續「手」護降低汙染、清淨大地，與萬物共生息。

這項環保特展從8月25日起在板橋火車站和台北信義區香堤大道和南港車站亖個點接力，連續展出一個月。

「與地球一起呼吸」特展，結合創新科技、互動體驗、實作教育等。

慈濟於大臺北推出「與地球一起呼吸」環保特展，首場於臺鐵板橋車站B1大廳展出，8月29日下午正式舉辦開展儀式，展期至9月6日，新北市政府市府顧問李麗圳致詞表示，讚嘆慈濟長期關注社會議題，在環保推動不遺餘力，有許多倡議甚至都「走在最前」，也成為政府相互交流與學習的對象；臺鐵副段長(兼任代理板橋車站站長)林維澤則幽默指出，落實環保的方式種類很多，多多搭乘大眾交通運輸工具就是最好的方式之一「歡迎各位搭乘臺鐵來板橋看慈濟的環保特展，收穫滿滿也為地球減少碳足跡」。

一改展覽給人單向傳遞訊息的模式，慈濟志工規劃之初就加入許多年輕人共同腦力激盪，打造主題牆最夯打卡、VR科技情境互動、親子闖關教育、化廢為寶實作體驗等，希望社會大眾不只是「看」展，而是以輕鬆自在、歡喜趣味參與這場寓教於樂的環保體驗，也讓原本嚴肅的地球暖化、四大不調、垃圾汙染等環境現況，讓更多大朋友小朋友一起認真面對，進而吸收理解，最後改變生活習慣。

希望社會大眾不只是「看」展，而是以輕鬆自在、歡喜趣味參與這場寓教於樂的環保體驗。

其中，「化廢為寶」成為開展儀式中最令人眼睛為之一亮，慈濟志工將回收而來的利樂包鋁箔飲料，經巧手改造成為一頂頂繽紛遮陽帽；暑期結束即將升大四的實踐大學服裝設計系陳家慶、薛孟閎、張以葳、鄭云凱更是發揮所學專業，應用環保舊衣回收再製的概念，以三個月時間在慈濟內湖環保教育站，從近百餘件衣褲當中挑選、拼湊、裁縫成8件華麗服飾，細分為勁酷牛仔風、親近大自然、王子與公主等，小朋友們穿上秒變全場最時尚的模特兒，也讓人省思，人類所製造的廢物，其實有很多仍能延續物命，賦予全新的樣貌，再次登場於眾人眼前。

慈濟基金會表示，「環保」是近年來世人日益關注的議題，全球雖有越來越多的有心人士倡議環保生活，呼籲大眾節能減碳、守護地球，但環保的速度仍趕不上環境遭破壞與氣候劇烈變遷的速度！環保知識普及化、行動生活化，急需更多人乃至全民的共知、共識與共行。

環保知識普及化、行動生活化，急需更多人乃至全民的共知、共識與共行。

2020年是世界地球日50周年、慈濟推動環保30周年，慈濟基金會擬透過各項動靜態活動邀約社會大眾了解環保與氣候變遷、地球永續發展的關聯，結合各個機構單位、企業界、民間團體以一系列的環境教育帶動，及貼近生活的體驗活動，在人群聚集最多的車站、商場等地點，善用高科技朝向年輕化，讓人人一起加入「減碳心生活」的實踐，還萬物生機、守護大地，讓我們「與地球一起呼吸」！

(中時新聞網)