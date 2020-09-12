台中市80歲王姓阿公，喜歡騎腳踏車到處串門子，日前因中風導致行動不便，經照顧管理專員及專業甲類輔具評估人員評估後，依阿公失能情形及需求，建議阿公使用「帶輪助步車」，恢復外出與人聊天日常；衛生局提供314家輔具特約點，有需求民眾只要打電話，專人到府服務。

台中市有314家輔具特約單位，提供助行器、輪椅、居家照顧用床等輔具，除協助長照失能者維持自主生活能力，也可預防失能程度加重、減輕照顧者負擔，並推動「代償墊付」制度，由特約單位代為申請補助款項，民眾僅需支付部分負擔，不僅減少繁瑣申請流程、快速取得輔具，更可減輕民眾經濟壓力。

衛生局指出，截至8月，輔具服務已有5571人受惠，提供12732服務人次，其中以申請輪椅輔具最多，共計1974人次申請，只要長照需要等級第 2 級（含）以上者，且符合65 歲以上、領有身心障礙證明（手冊）、55至64歲原住民、及50 歲以上失智症者等情形之一，皆可前往特約輔具服務單位購買輔具或撥打長照專線1966，將有衛生局照顧管理專員到府評估，連結或轉介所需資源，提供民眾完整照顧。

衛生局表示，輔具特約單位亦提供申請居家無障礙修繕服務，包括家庭活動空間環境改善(扶手固定式、可動式扶手、斜坡板、反光貼條或消光、隔間)、廚房環境改善（改善流理台、抽油煙機、特殊簡易洗槽、浴槽）、及浴室環境改善(防滑措施、改善浴缸、洗臉台、馬桶、壁掛式沐浴椅（床）等。

(中時 )