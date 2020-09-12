國民黨發起全台「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署，金門縣黨部今（12）日起連3天走進3大傳統市場，首日在金城東門菜市場獲得熱烈回響，主委石兆瑉與鄉親齊聲喊出「我要金門豬，我要酒糟牛!」攜手捍衛金門特色早餐「廣東粥」。

針對蔡英文總統於8月28日突然宣布要開放有瘦肉精的美國豬肉和30月齡以上美國牛肉進口，引發國人的普遍疑慮，國民黨中央發起全台公投連署反制行動。

金門縣黨部今（12）日起連3天走進3大傳統市場，首日在金城東門菜市場獲得熱烈回響。（李金生攝）

短短不到2小時，現場收到近300份的連署，超過縣黨部原定目標。（李金生攝）

金門縣黨部選定在人來人往的3大市場舉辦，更透過肥皂箱的宣講模式，讓民眾了解議題和影響性，連署民眾還可獲贈口罩1個，現場氣氛熱烈。

主委石兆瑉特別指出，很多人早餐吃有豬內臟配料的「廣東粥」，但在執政黨堅持開放美豬進口後，未來恐怕會受到影響，加工肉品包括香腸、貢丸有無瘦肉精，更讓人憂心。

縣黨部青工資訊執行長翁紹輝、金城鎮民代表胡凱宇、庵前社區發展協會理事長陳永棋、青工會汪松威、青工會長莊嘉銘、金城鎮民代表陳子芸等人也輪番上台，與民眾同聲譴責中央不顧國民健康，作法「鴨霸」、「蠻橫」。

國民黨金門縣黨部發起連署，在金城菜市場代天府透過肥皂箱宣講。（李金生攝）

短短不到2小時，現場收到近300份的連署，超過縣黨部原定目標，期待未來2在金湖、金沙市場，延續全民確保食安的行動熱潮。

(中時 )