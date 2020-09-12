臉書發文附圖。（圖／取自臉書「韓黑父母不崩潰」）

總統府發言人丁允恭遭前女友「Y女」爆料，四度劈腿、三次逼迫墮胎，不僅第二次見面就把人拉到隱密處舌吻，還成為自己第一次發生性關係的男人；更爆丁愛約辦公室性愛與諸多特殊性癖好。韓粉痛批，原來高雄市民想要的不是「愛情摩天輪」，而是「愛情磨蹭桌」。

根據《鏡週刊》報導，2014年丁允恭接任新聞局長後邀請記者唱歌餐敘，乘酒意丁主動搭訕Y女並直接向Y女告白，隨即更將Y女帶離KTV包廂，拉到樓下隱密處舌吻；Y女更爆丁要自己在上班時間、局內同仁都在辦公情況下，穿著性感暴露到高雄市政府新聞局長辦公室性愛，讓其身心受創，痛訴「我非常尷尬，那時好像妓女一樣！」還公開丁種種不堪入目鹹濕對話與逼迫墮胎行徑，令外界震驚。

臉書粉私專頁「韓黑父母不崩潰」發文，寫道：「難怪高雄市民不想要愛情摩天輪，只要有辦公桌處處是商機。」附圖則是港灣摩天輪與丁允恭擔任高雄市政府新聞局長時期辦公室照片，兩相對比，格外諷刺。

文章一出，反應熱烈，網友紛紛留言：「原來高雄人愛這味」、「蔡英文說過政府如果沒聽見民意，可以拍桌。但小心別把桌子拍碎了，這桌子用處可大了」、「極樂淫窟，噴的都是台灣價值」、「來自總統府發言人的質感」、「難怪摩天輪蓋不起來，因為桌子就可以了」、「這款桌子不知道會不會滯銷」。

(中時新聞網)