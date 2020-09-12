今天(9/12)是港星張國榮64歲冥誕，即便已經過了17年，許多演藝圈好友也都曬出張國榮的照片緬懷，而生前摯愛唐鶴德也按慣例PO文悼念，曬出兩人合照寫道「生日快樂」，讓所有人看了為之鼻酸。

唐鶴德今天凌晨，也就是張國榮64歲冥誕當日，準時曬出在張國榮生前為他慶生的照片，只見蛋糕上站滿著小人，張國榮則是看著造型蛋糕笑得相當燦爛，而唐鶴德也引用張國榮的歌詞「分開也像同渡過」，並寫下「生日快樂」，短短一句話道盡對張國榮無盡思念，而圈內好友也紛紛曬出他生前照片祝賀生日快樂，可見張國榮依舊永存在眾人心中。

此外香港環球唱片，也在今天突然發佈一支全新MV，MV中用許多張國榮生前照片穿插，對此唱片公司表示原就有規劃要將張國榮環球時期經典歌曲，重新打造成全新專輯，但製作過程意外發現昔日錄製《春夏秋冬》時未選用的版本，因此決定讓此版本重現，也意外成為張國榮64歲冥誕送給粉絲的「大彩蛋」。

對此網友們也紛紛留言：「哥哥生日快樂，唐生要照顧好自己」、「每一個日子裡都在想念哥哥，但是唯獨今天感覺離他好近」、「哥哥生日快樂，祝你們一切安好，我們會繼續寵愛哥哥」，字句中透露著思念與不捨之情。

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