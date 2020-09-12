Paul George ended his press conference with two thumbs up 👍🏽👍🏽 pic.twitter.com/W4uWHOruVz — Tomer Azarly (@TomerAzarly) September 12, 2020

TNT球評「惡漢」巴克利(Charles Barkley)的預測又失準了，他估計快艇可以在G5痛宰金塊，結果金塊演出逆轉秀，奮力將戰線拉長到G6。巴克利出糗很平常，但快艇保羅喬治(Paul George)也不以為意，他還在賽後記者會雙手比讚，他認為金塊不過是多活一場而已。

保羅喬治賽後表示：「我們讓他們找到生機，他們被逼急了，他們沒有退路，我肯定他們不想打包回家的鬥志。這是季後賽，拿下3連勝很困難，關門戰就更難了，這種本來就很難打。我們把他們逼到絕路，輸了一場，第6戰很關鍵，我們只能努力解決他們。」

快艇另一位主將里歐納德(Kawhi Leonard)保持一貫冷靜，「他們愈投愈準，我們也有機會，只是沒投進。對方打得很賣力。」里歐納德投24中12攻下36分，媒體問他還能不能打得更好，里歐納德不願回答，「我只是想贏球而已。下一個問題。」

金塊的反攻來得突然，巴克利半場休息時還在誇口快艇會贏，叫金塊可以回家了。總教練麥克馬龍(Michael Malone)賽後打臉老巴：「我們還沒要放假呢。我知道大家很期待湖人與快艇的對決，但他們得先通過我們這關。」

(中時新聞網)