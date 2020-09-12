原住民族委員會與內政部警政署12日於后里區麗寶樂園探索世界，舉行警察機關原住民員工親（職）子活動，其中「北北基宜」、「桃竹苗」、「中投彰雲」、「嘉南高屏」及「花東」等5區同步進行，以氣勢磅礡的「原舞曲文化藝術團」，原住民樂器打擊揭開序幕，場面熱鬧。

「中投彰雲」活動由台中市政府警察局辦理，由副市長陳子敬主持開幕式，參加對象為中投彰雲區各警察機關原住民員工及親屬，警察局結合各族群的文化元素注入原住民警察親子活動；泰雅族勇士驃勇強悍展現英姿，原民少女以優美俐落動作呈現織布才藝；末曲「台灣好」祝福與會來賓，輕快樂舞將活動現場氣氛帶到顛峰。

現場有內政部警政署主任秘書林順家、原住民族委員會專門委員張信良、臺中市政府警察局長楊源明、臺中市議員朱元宏、市議員林榮進辦公室主任黃文雄、市議員黃仁及南投縣議員全文才蒞臨，並與警察同仁及眷屬共襄盛舉。

台中市警察局長楊源明表示，員警因勤務時間不固定，陪伴家人時間較少，透過本次活動讓親子之間零距離接觸，闔家享受歡樂氣氛，另外可以體驗麗寶樂園區內刺激、緊張的各項叢林探險，使所有參加的原住民家庭都感受到警察這個大家庭的溫暖及社會給予的關懷。

(中時 )