今年蒜價漲破天際，是因為關口檢查變嚴格，只要蒜頭帶土(見圖左)就不能清關，因此卡了上百櫃的蒜頭清不進來。(圖/Lin bay好油提供)

國內蒜頭價格狂飆，每公斤高達333.4元，比豬肉貴好幾倍。調查局雲林調查站昨(11)日查獲，有蒜商囤積150公噸蒜頭，在交易中墊高價格。外界以為是菜蟲囤貨害價，Lin bay好油揭真相，其實是進口蒜頭比去年同期大減有關。他批政府，每次菜價格高漲，就隨便找一個業者麻煩來交差，如果真要抓，怎不去找四大蒜商的大盤？

Lin bay好油今(12)日在臉書發文說，看到這種新聞就跟當年抓紅蘿蔔菜蟲一樣，價格高漲就隨便找一個業者麻煩出來交差，其他媒體再配合大喊抓菜蟲喔！菜蟲抓到了。第一次是喜劇，第二次就是鬧劇，看到這些消節不斷上演真的很好笑。

Lin bay好油提到，這個盤商六月開始收蒜頭1斤收到120元，到現在賣給合作廠商60多噸賺了暴利，這樣的說法很好笑。因為蒜頭從農曆新年之後就陸續採收，今年的蒜頭產量比平常多，但產地收購價也不差，不像過去的一斤27、28元，今年聽到的很多都收在33-37之間，收購的價格也不低。如果一斤買120，之後交加工廠跟留蒜58噸準備種的是菜蟲，哪那些一斤收33-37元的盤商算什麼？超級大菜蟲嗎？根本莫名奇妙嘛。

Lin bay好油認為，要找囤貨屯蒜要找大的才對啊，找這種一百多噸的幹嘛？怎麼不去找被號稱四大蒜商的大盤？那個囤的才多吧？要抓抓那個數字不是更高？怎麼不去找？

Lin bay好油分析，今年蒜價漲破天際的原因，是因為進口蒜頭進不來，今年對比去年同期的進口量不到六成，關口說蒜頭帶土就不讓人家清關，關口卡了上百櫃的蒜頭清不進來，至於為什麼檢疫的標準變那麼嚴格，是不是有特別的運作並不清楚，但這樣搞就爽到今年狂囤貨的盤商了。

Lin bay好油指出，今年初蒜頭的確價格比往年好，但蒜農賺的，跟這些本土廠商比還差多了，這個業者一斤120買要被稱菜蟲，那麼哪些一斤買33黑頭的，現在一斤賣200-300的要被稱什麼？菜蟲？菜龍？

「至於今年雲林在傳親近原諒顏色跟某立委很要好的y姓大盤商，今年囤了很多的蒜頭，又剛好遇到關口狂擋大賺一筆」，Lin bay好油認為，這一定是剛好，如果真的有囤一大堆，一定也是專業判斷下的結果，絕對不可能像外面傳的透過某立委施壓，這些一定都是不實謠言。

(中時新聞網)