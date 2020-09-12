過去申請愛心手鍊需要複雜程序，往往要跑醫院3趟至4趟十分麻煩，民眾還要赴各地鄉鎮區公所，但在企業贊助之下，目前在台北市、台中市、苗栗縣、澎湖縣及金門縣等地，只要經確診為失智症，失智症共照中心就在診間立免費發放愛的手鍊，縮短民眾申請流程。

老盟從2001年成立「失蹤老人協尋中心」，在多年的推廣之下，至今已有3萬餘人配戴愛的手鍊，其中配戴手鍊走失的7000多人都已尋回，而其中未配戴手鍊走失的有2500餘位，但尋回僅約1500位。

衛福部社家署副署長李臨鳳表示，我國失智症人口不斷增加，什麼時候會走失難以預料，希望推廣愛的手鍊，讓老人安心，串起回家的希望。

此外，近日金門有一名患有失智症的六旬老人走失，經全村里人花費一天後在某處的田間發現其倒臥在田間，所幸僅尋回後已無大礙，金門縣社會處長董燊說，金門已決定要研發「定位護身符」，搭配縫在身上的QR-CODE、愛心手鍊等，希望不讓每個走失老人再度迷路。

老盟秘書長張淑卿提醒，面臨家人走失時，務必把握「立即報警、盡早協尋」的原則，愛的手鍊可透過失蹤老人協尋中心網站申請。

(中時 )