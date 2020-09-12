國民黨高雄巿議員蔡武宏（左二）到911乙烯外洩現場了解狀況。（蔡武宏服務處提供／曹明正高雄傳真）

911管線乙烯外洩事件，國民黨高雄巿議員黃紹庭臉書質疑，相同地點，9日晚上就已有民眾通報1999，換言之，當地方圓100多公尺的居民在48小時中，都暴露在乙烯的外洩危險環境，高巿府如此地輕忽、散漫，簡直螺絲掉滿地。

對於9日晚上乙烯就外洩，11日下午才危機處理，黃紹庭也問高雄巿長陳其邁，空白的48小時人在那裡？顯然邁團隊對於可能引發重大事故的緊急應變處理完全狀況外，跟陳其邁自己所謂的「緊緊緊」、「2年拚4年」完全不同。

黃紹庭指出，根據高市府工業管線辦公室資料，距離此次乙烯外洩的翠亨北路，最近的地下管線是在100多公尺外。這表示，從9日晚上到11日下午的48小時內，方圓100多公尺的居民們都暴露在乙烯外洩的危險環境卻渾然不知。

同黨議員蔡武宏認為，此次輸送氣體的華運倉儲，與2014年的高雄氣爆，是同一間釀禍廠商，可見華運埋設在高雄道路底下的管線，儼然是顆不定時炸彈，已危及公共安全，高市府有必要要求對方清查所有管線，把守工安。

他也提到，2014高雄氣爆發生後，高市府成立跨局處的工業管線辦公室，號稱啟動3D地下管線圖計畫，還以工業管線最多的前鎮區及小港區為示範區，利用圖資進行管線測繪、更新與系統維護，但從這次事件，根本形同虛設。

(中時 )