中華機器人教育推廣學會與AI人工智能交握學會，12日在台中市立福科國中舉辦第二屆「2020 CREA凱比機器人兒童創意程式競賽」。（盧金足攝）

因應今年凱比機器人加入慶奇科技新開發的物聯網與人工智慧影像訓練教學平台。（盧金足攝）

新課綱實施進入第二年，科技發展與應用在日常生活中影響日增，中華機器人教育推廣學會與AI人工智能交握學會，12日在台中市立福科國中舉辦第二屆「2020 CREA凱比機器人兒童創意程式競賽」，現場共有上千名來自各地數十所國小學童、家長和教育業者共襄盛舉，市長盧秀燕表示，在參賽過程中透過程式發揮創意，學習團隊合作，啟發多元能力。

盧秀燕說，新課綱中，科技教育占相當比重，市府對科技教育推廣不遺餘力，台中市也有相當多教育團體熱心協助推動，例如這場競賽就是中華機器人教育推廣學會主辦、市議員黃馨慧協辦、市府教育局長楊振昇參與推動。

她表示，小朋友利用假日來學習參與，希望從小就讓孩子們對科技教育，包括機器人製作、程式撰寫及運用都有概念，在參賽過程中透過程式發揮創意，學習團隊合作，啟發多元能力。

教育局長楊振昇表示，競賽活動主角女媧創造科技研發生產的「凱比機器人」，以STEAM教育跨領域學習為主軸，啟蒙學童對機器人的認知與應用，更透過機器人豐富的肢體展現與AI辨識功能結合進行多元教材主題學習，讓學童充分體驗到機器人做為輔助學習的最佳學伴功能。

因應今年凱比機器人加入慶奇科技新開發的物聯網與人工智慧影像訓練教學平台，物聯網群控功能進一步突破過往程式學習的單一控制模式，比賽特別加開AI影像資料訓練的競賽項目，讓參賽選手可以透過資料訓練操作與體驗，更深刻認識人工智慧大數據的產生過程。

今年競賽受到關注科技基礎教育的市議員黃馨慧支持，協助爭取於賽場外同步增設多項新興教育科技體驗活動，包括無人機闖關飛行、物聯網與人工智慧的教具應用及機器人互動學習模式應用等，讓競賽區之外的師生及家長們，也能與學童一起獲得不一樣的學習體驗。

(中時 )