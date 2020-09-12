大蒜是廚房必備品，但近期價格狂漲，引起民眾討論。而食品專家狄蘭尼分享，未剝皮且蒂頭完整的大蒜最多可放六個月！想延長大蒜的保存期限，建議將大蒜放在乾燥、陰涼和通風之處，另許多人習慣冷藏保存蒜頭，專家不推薦，並近一步解釋原因，冰箱的濕度易讓蒜頭發芽。

國內蒜頭價格自年初每台斤60元，到現在飆破300元，引發網友熱議，「真的漲的太誇張！」而雲林縣調查站11日查獲林姓蒜商囤積150公噸蒜頭，並在逐次交易中墊高價格。而隨著蒜頭價格大漲，如何好好保存大蒜也引起民眾關心。

食品專家狄蘭尼（Alex Delany）在雜誌「Bon Appétit」的網站上表示，未剝皮且蒂頭完整的大蒜約可保存六個月；未剝皮的單瓣蒜頭則能保存三周；蒜頭剝皮恐使鮮度快速流失，放冰箱僅能保存一周；大蒜切末則建議當天吃完，否則最好泡在橄欖油中保存，可延長鮮度1至2天。

狄蘭尼建議，購買大蒜最好選擇「連皮帶蒂頭」的！每次要用的時候，再按照需求取用，而未食用的部分盡量保留外皮與蒂頭完整，有助於延長保存期限。他也透露，大蒜理想儲存條件是「乾燥、陰涼與通風」的地方，且最好放室溫保存，冰箱冷藏庫其實不適合，因濕度易讓蒜頭發芽。

大蒜的保存期限

(中時新聞網)