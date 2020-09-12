劉亞仁在片中飾演頂著一頭金髮的電玩宅。（Netflix提供）

朴信惠飾演住在劉亞仁對街的倖存者。（Netflix提供）

由影帝劉亞仁與女神朴信惠主演的喪屍電影《＃ALIVE》在Netflix獨家上線，收視成績衝到排行榜第一名，兩人宣傳電影接受快問快答時，被問到生存下去的必需品為何物，劉亞仁回答：「好朋友、泡麵、微波飯。」還搞笑補了1句至少吃完1餐再死，可見吃飯對他來說有多重要；而被問到自己是否是韓流始祖女神，朴信惠以俏皮且充滿自信的表情說：「我不是始祖，要繼續ing下去，要一直當女神下去呢！」

影迷們最津津樂道的莫過於看完電影後「肚子非常餓」，因為在電影當中，劉亞仁原本困在家中多日想要自我了斷時，發現原來對面公寓也有另1位倖存者朴信惠，並因此獲得其視為「最後一餐」的泡麵，兩人在決定要逃出「喪屍公寓」之前，煮了最珍貴的泡麵，劉亞仁還細聊要如何才能煮出好吃的泡麵，讓影迷們看完直呼肚子好餓，笑稱泡麵公司應該是最大贊助商。

另外值得一提的是，朴信惠逃出喪屍公寓與喪屍們對抗的武打戲，全程都是親自上陣沒有靠替身，可說是名符其實的女打仔。《＃ALIVE》上線之後，24小時內空降台灣本日雙榜冠軍，48小時席捲全球歐美等35國的電影排行榜冠軍。

(中時 )