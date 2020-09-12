風靡全球33個市場、年銷7千萬片的美國經典餅乾品牌「Mrs. Fields」正式插旗台灣，9月17日將在台北東區開幕，亮紅色經典大門，讓人看了絕對不會錯過，不用到美國也可以買到超人氣伴手禮，此生必吃烤軟餅乾將掀起甜點界新戰局。

風靡全球年銷7千萬片的「Mrs. Fields」，在美國獲消費者選為最想知道烘焙秘方的「現烤軟餅乾」品牌，美味香濃的滋味更成了美國人從小吃到大，烙印在腦中的家鄉味，紅色亮眼的Logo標誌，更是眾多觀光客到訪美國必買的伴手禮之一。

經典紅色大門！美國必買現烤餅乾Mrs. Fields 9/17插旗東區

看好台灣日漸興盛的甜點市場，風靡全球33個市場、年銷7千萬片的美國經典餅乾品牌「Mrs. Fields」，宣布即將於9月17日正式在台開幕，挾帶著在歐美圈的高人氣，「Mrs. Fields」首間門市開設在人潮眾多的台北忠孝復興商圈。

經典紅色大門！美國必買現烤餅乾Mrs. Fields 9/17插旗東區

Mrs. Fields豐富多元的餅乾口味背後，是來自一位加州女孩的勵志美國夢，創辦人Debbi Fields在嚐遍市面上的餅乾後，憑藉著對烘培的熱血，立志做出「以巧克力做為主角，麵粉為配角」的餅乾，並成功在21歲時於美國加州開立首間門市，Mrs. Fields在不添加任何人工合成物質的前提下，憑著真材實料及散播幸福的理念，成功擄獲當地人的味蕾，目前於美國、澳洲及香港等33個市場上熱銷，擁有超過450家的分店。

「Mrs. Fields」9/17正式進軍台北蛋黃區，看好台北忠孝商圈黃金地段所帶來的大量人潮，「Mrs. Fields」將於9月17日在台北東區街頭隆重登場，店內裝潢以活潑大器的紅白色調為主，座位區也能讓消費者於逛街休憩的同時，放鬆享受美式軟餅乾的滋味，無論是品嚐剛出爐的現烤餅乾，或是搭配店內多樣化的飲品，讓人不出國也能一秒遁入美式氛圍，店家也特別在店內設立了美式手繪風格打卡牆，勢修能在社群平台造成打卡必訪旋風。

(中時新聞網)