汐止區農會提供七折以上優惠價格，讓民眾輕鬆搶便宜。（許家寧攝）

新北農業局與農會為農村社區小鋪開幕，替農友開拓新通路。（許家寧攝）

新北市汐止區農會12日歡慶農村社區小舖及小農鮮舖開幕，除了當地包種茶、蜂蜜特色農產，配合秋節腳步，推出山珍海味與龍虎石斑澎湃烤肉禮盒，價格下殺7折左右，讓民眾輕鬆搶便宜，任選一套組還加送商品券300元，超級划算。

汐止區農會中興辦事處旁原興廣場，今日上午舉辦開幕慶活動，現場舉辦促銷特賣，也搭起舞台大玩互動遊戲及精彩表演，開場邀請到青山國中樂隊帶來震撼的鼓陣表演，並辦理「我愛汐農我最大」及「心想事成食農趣」等互動遊戲，吸引不少大小朋友上台同樂，汐止區農會理事長呂山松表示，現場有香菜水餃、甘藷脆片、虱目魚、蔥抓餅、果乾及冰烤地瓜等商品試吃活動，讓民眾遊戲互動並推出多項好康，讓參加開幕的民眾可以邊玩邊買，無法參加民眾也可以即日起到小農鮮舖放心買、輕鬆購。

開幕期間從12日到26日，只要消費滿499元即可獲得1個保冷袋，原價2480元的「中秋－山珍海味澎湃烤肉組」及原價2700元的「龍虎石斑超值套組」，開幕期間一律只要1980元，購買任1套組還加送汐止區農會商品券300元，各限量200組！

新北市政府農業局長李玟表示，汐止區農會開辦小農鮮舖，不只替地方居民增加購物選項，也替農友開拓新通路，未來市府將與農會持續合作，推廣從產地到餐桌理念，並以「先創通路，再開農路」的精神，積極為農友創造更高收益，提升新北農業價值。

(中時 )