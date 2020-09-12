近期斜槓戰Youtube界的「國民閨密」黃心娣，這次特別邀請台灣法國人協會主席雷多明（Dominique Lévy）教導粉絲如何入門品酒，她原先想挑戰師姐林依晨「5cc」千杯不醉的傳說，卻在雷多明主席的解說下，讓酒一口接一口飲入口，當天拍攝不到一半就酒氣衝腦讓她大喊「卡」，影片後半段只能頂著關公臉繼續完成錄製。

雷多明主席表示：「這次能夠跟心娣合作很開心，希望能透過她的頻道讓更多年輕人認識葡萄酒。」從品酒系列影片中，可以看出葡萄酒是生活的調劑品而不是奢侈品，黃心娣盼打破大家對於葡萄酒只有貴才是好的迷思，除了告訴觀眾如何入門品酒外，也分享很多小常識，像是在法國女生如同藝術品，因此倒酒是男士的工作，讓她聽完直呼：「法國女人真好命！」讓還沒有機會拜訪法國的她下定決心，等疫情穩定後有機會一定要到法國，享受這般備受呵護的待遇。

影片拍攝完後，主席雷多明更主動提出邀約，表示年底他們將有一場活動，邀請黃心娣跟拍攝團隊屆時一起蒞臨現場，讓大家更認識葡萄酒，她一聽激動的請經紀人一定要將時間留下。回想這次的拍攝，黃心娣最驚豔的便是見識到「五大酒莊葡萄酒」，這對品酒師而言也是夢幻逸品的存在，讓她更期待年底的活動會有什麼令人驚豔的事情。黃心娣Youtube頻道每周五下午六點準時上片。

(中時 )