蔡俊章創作題材多元，從生活中的瓜果花草到山水風光皆有著墨。（趙雙傑攝）

「警界儒將」蔡俊章，在2015年卸下警務工作後，對於寄情多年的水墨畫仍創作不輟，今年逢其人生70，已分別在國立國父紀念館、佛光山佛光緣美術館總館、雲林縣文化觀光處展覽館舉辦數次個展，即日起至9月20日前亦在中正紀念堂管理處4展廳，展出其人生旅程中「隨心所欲」的自在與創作里程。

12日的開幕式，由陳達志率領的雲林大埤同鄉會薩克斯風樂團《蘇州河畔》等曲目演出揭開序幕，前副總統吳敦義亦到場祝賀，他大讚蔡俊章是「文武全才」任武官出色，畫畫也是一把好手；總統府前國策顧問譚量吉，也是雲林同鄉文教基金會董事長的他，以同鄉身份指出蔡俊章15歲開始接觸水墨畫並孜孜不倦地精進，堪稱雲林之光；前警政署署長王進旺表示，蔡俊章其人在工作和畫作之間展現大格局，一如他畫作的大山大水。

前高雄市新聞局局長王淺秋打趣：「要是每個官員都有如此美好的嗜好，就不會弄髒辦公桌了！」中國文物協會會長王新力表示，觀看蔡俊章的作品，可發現其實力和在警界時一樣節節攀升，且近來作品在藝術市場收藏行情亦持續攀高；立法委員葉毓蘭表示，蔡俊章離開警界之後知名度更為大開，不只在台灣，其作品在海外華人世界也受到矚目，且兩度赴北韓藝術交流，獲頒韓國ICA水墨畫大獎肯定，「連金正恩都看過他的畫！」

蔡俊章習墨55年，曾任澎湖、南投、台南、高雄市警察局長、內政部警政署副署長，人稱「警界儒將」，在繁忙的警務工作中他亦不曾放下畫筆，而是以寫意魚蝦快速揮灑，且由於型態、墨韻及表現手法靈動，「蔡式墨蝦」馳名海內外。退休後他暢遊人生，也更潛心於畫作，創作題材除了墨蝦，也包括鄉間人家、瓜果花草、竹林傲岸、青松澗草，各有慧思與風情，也記錄了他近年來的生命足跡。

(旺報 )