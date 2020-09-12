國民黨苗栗縣主委鍾東錦及多位議員推反瘦肉精美豬連署

國民黨苗栗縣黨部響應黨中央推出反瘦肉精美豬連署活動，12日上午繼續在頭份市進行，包括縣黨部主委鍾東錦、立委徐志榮夫人王慧珍以及徐功凡、鄭聚然、張淑芬等縣議員都到場聲援，徐功凡代表發言指出，連署是為了下一代，國民黨堅決反對含有瘦肉精的美豬進到台灣，並對蔡英文提出強烈抗議。

國民黨苗栗縣主委鍾東錦率多位縣議員齊推反瘦肉精美豬連署

國民黨發起各縣市黨部全面連署反對含瘦肉精美豬進口活動，甫出任苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦，因是就任主委以來首件重大黨部活動，卯足全勁強力推動，繼續11日首日在苗栗市展開連署後，12日接續在苗栗縣人口最多的頭份市進行連署。

連署櫃檯設在國民黨頭份市黨部主委徐功凡縣議員的服務處前，一早有不少路過市民，見到連署櫃檯，立即上前連署。為防中央選委會使出奧步，服務志工一直提醒連署民眾要將台灣的「台」字寫成「臺」，免得遭中選會剔除。現場還有現職軍人騎車經過，見狀立即停車連署，但要求現場媒體不要將他拍攝入鏡，以防被認出後回部隊被秋後算帳。

立委徐志榮夫人王慧珍一早也前來連署。（謝明俊攝）

一早就有不少路過民眾參與連署。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦（右2）及議員們全力投入反瘦肉精美豬。（謝明俊攝）

包括縣黨部主委鍾東錦、立委徐志榮夫人王慧珍、縣議員徐功凡、張淑芬、鄭聚然、頭份市代鍾振池以及多位頭份市里長，都到場聲援，徐功凡代表發言時表示，為了顧及下一代及老百姓的健康，反對瘦肉精美豬，所以發起連署，希望第一階段通過之後，進入第二階段，他們幾個縣議員及主委都會拓點，讓更多的鄉親能來支持連署公投，禁止瘦肉精進到中華民國，並對蔡英文政府表達強烈抗議。

(中時 )