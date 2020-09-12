台北流行音樂中心上周才剛風光開幕，沒想到執行長彭季康突被拔官解職，據了解，是由北流董事長黃韻玲提出的臨時提案，出席董事全數通過，對此，台北市長柯文哲表示，這是經由董事長跟董事會的決定，市府僅盡監督之責。

北流表示，黃韻玲和彭季康理念不合，其專業不符未來發展需要，目前執行長職位，暫由黃韻玲代理，預計下次董事會將提名新人選。

柯文哲表示，北部流行音樂中心是行政法人機構，而且是董事長制，基本上市政府還是會盡到監督的責任，但實際運作仍由北流內部處理，所以只要沒有違法，市府仍僅負責監督。

有媒體詢問柯是否之前有掌握到彭會被拔？柯文哲坦言知道，並說是董事長跟董事會的決定，董事會投票結果出來，他也只能說知道了。至於執行長由誰來接棒，柯文哲強調，應由總經理提名經董事會同意，所以要回到董事會處理。

柯文哲指出，北部流行音樂中心是華人世界流行音樂的重鎮，所以對整個台灣流行音樂的產業發展很重要，市府仍希望能夠選出一個好的經營團隊。

(中時 )