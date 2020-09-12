有網友在台鐵區間車上，目睹一對穿著學校體育服的高一情侶靠在車門邊，女生面對車門、男生面對車廂，但男生的手似乎伸進女生褲子裡做不雅動作，導致女生褲子下方不斷起伏，影片PO出短短30分鐘讓3000多人看傻眼，PO文者不久即撤下影片。不過這對情侶因為穿運動制服，很快被查出是台中某校，市府表示，校方已通報下周將召開性平會，同時聯絡雙方家長。

網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一段影片，標註「褲子裡的小松鼠」，影片拍攝地點是台鐵區間車車廂，只見一對年輕情侶，互相擁抱、靠在車門邊，當時車廂裡也有不少乘客，兩人忘我的擁抱愛撫，讓原PO嚇到的是，男生似乎將手伸進女生褲子。

從影片中，可以看見背對車廂乘客的女生，褲子底部「規律起伏」，隱約可以看到手指形狀，兩人越來越激情、越抱越緊，完全不管車上還有許多乘客。影片曝光短短30分鐘，吸引3000多人觀看，網友紛紛留言「真的太誇張」、「我到底看了什麼」、「好險沒拍到女生臉，不然老爸會氣死」。

對於這段羞羞臉造成瘋傳，台中市政府教育局表示，經查詢，校方已完成校安和社政通報程序，下周會連絡雙方家長，校內也會召開性平會議，加強學生性別平等教育輔導及身體自主權觀念。

(中時新聞網)