再等四個小時！千萬豪宅的主人要出爐了！2020台中購物節創造超過90億元消費登錄金額，周邊如飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈等經濟效益也跟著提升。今晚台中購物節邁入最高潮，市長盧秀燕晚上7點將在律師見證，在民政局的「民政耀眼 綻放台中」演唱會上抽出千萬豪宅幸運得主。

為期兩個月「2020台中購物節」落幕，消費登錄累積金額破90億元、購物節APP下載排行第一、六都振興經濟網路討論聲量第一、市府每投入一元創造223元消費，最大獎千萬豪宅將於今天晚上七點由市長盧秀燕在文心森林公園「民政耀眼綻放台中」演唱會抽出抽出最大獎幸運兒，加碼贈2幅名畫、43吋液晶電視等好禮。

「民政耀眼 綻放台中」演唱會系列活動今日下午3時起在文心森林公園登場，一系列活動包括區里特色創意市集、探索區里尋寶趣、親子趣味DIY等遊戲；演唱會將於晚間6時由台中獨立樂團兩棲人及米粒人樂團暖場。

民政局表示，晚間7點盧秀燕將現場抽出今年購物節最大獎千萬豪宅幸運兒，也將抽出藝術家許文融、廖本生致贈的《荷塘暗清香》、《黑白‧經緯20F-03》兩幅名畫作品得主。

還有43吋液晶電視等好禮得主，邀集千人共舞演唱會主題曲「BRAVO台中」，為演唱會揭開序幕，並由金曲歌王翁立友、梁文音、李子森、陳忻玥、蔡旻佑及林良歡等人輪番開唱，嗨翻台中！

民政局指出，此次區里特色市集有來自各區農會的特色美食、農特產及文創商品等，讓參與民眾感受身為台中人的美好與幸福，演唱會則邀請在地樂團和多位知名歌手，希望藉由美麗歌聲呼應台中美好的未來。

今晚演唱會更打造專屬主題曲MV「BRAVO 台中」，用青春動感舞蹈帶民眾暢遊大台中，影片收錄各區經典美景、歷史古蹟、山海景觀及豐富多元的美食文化，帶民眾體驗台中好吃、好玩、好買、好划算、好生活的5好購物樂趣。

(中時 )