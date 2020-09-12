雖然大陸外交部長王毅與印度外長蘇杰生才剛於莫斯科會談後達成不讓兩國分歧上升等5項共識，藉此緩和邊境緊張局勢，不過陸官媒《環球時報》總編胡錫進卻又爆料稱5名印度情報人員假扮成獵人跨越「實際控制線」進入藏南地區後遭陸方扣留，在進行警告與教育後，很快將釋放。

陸媒《環球網》報導，1名消息人士表示，印方不時以這種方式派人越界刺探陸方情況，「是他們蠶食中方控制地區的一種手段」，陸方對此會堅決扣留他們，進行警告、教育後才予釋放。上述5人中方也已經對他們進行了警告、教育，很快將釋放。

Based on what I know, five Indian intelligence members disguised themselves as hunters and crossed the LAC into the Shannan prefecture of China's Tibet to pry intelligence. They were detained by the Chinese side and received warning and education. They will soon be released. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 12, 2020

報導稱，印方這幾年在中印邊境地區採取佔便宜的進取姿態，加上軍方和媒體經常散佈歪曲真相的資訊誤導公眾，煽動其國內民族主義情緒，對陸方邊境管控增加挑戰。

另外據新華社11日報導，王毅與蘇杰生回談後，中印達成五項共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端、兩國邊防部隊應繼續對話並儘快脫離接觸、雙方應恪守現有邊境事務協議和規定、雙方同意繼續透過中印邊界問題特別代表保持溝通，以及局勢緩和後，雙方應加快完成新的建立互信措施。

(中時新聞網)