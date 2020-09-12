今年因疫情關係，進口蒜頭卡在海關，國內蒜頭價格持續飆漲，飆上歷史新高，然而雲林縣調查站11日會同雲林縣政府在虎尾鎮查到，一名林姓蒜商囤積150公噸蒜頭，已帶回相關資料釐清是否有哄抬價格從中牟利。對此，挺韓「菜農」林佳新則在臉書痛批，「150噸變蒜蟲抓來做新聞，我不敢叫農民與人契作種蒜頭了，明年保證一定換我上新聞變蒜蟲」。

雲林縣調站指出，近日接獲線報中部地區蒜頭盤商林姓蒜商等二人利用國內海關檢疫流程較往年嚴格，進口蒜頭數量銳減，疑似操縱國內蒜價飆漲。林姓蒜商等人表示，62公噸蒜頭已賣出，剩下58公噸蒜頭作為契作蒜種用，其餘是零星買賣。

林佳新批評，高價買進150噸蒜頭，零售買賣剩餘60噸當蒜種要用這叫蒜蟲？照這盤商的150噸的數量能影響市場炒作，那人人都能是蒜蟲了，去年同樣品質能進口的蒜頭今年被某些理由擋下，誰敢查背後黑手？

林佳新直言，「不敢查擺明坑殺農民與消費者還惡劣到隨意找替罪羔羊做新聞，這樣搞每個盤商都變蒜蟲了，擺明惡意坑殺這些正常出貨的蒜盤，真正後面的黑手沒人敢講！300噸胡蘿蔔變菜蟲，這次進貨150噸僅剩60噸蒜種變蒜蟲」。

最後，林佳新也提到，「低俗的戲劇不好笑」。

(中時新聞網)