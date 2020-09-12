叫我第一名！內政部最新統計顯示，今年上半年外國人在台中市購置建物共111棟、土地228筆，取得土地總面積達2萬5304坪，超過去年全年1萬6987坪，增加48.96％；每筆交易平均面積110.98坪，較去年54.8坪增幅102.53％，超過百分之百，取得土地總面積、每筆交易平均面積二項指標均為六都第一，台商及外資加碼投資台中，帶動就業發展，此外，經濟部投資台灣三大方案，台中市長盧秀燕上任後，台中市累計投資件數計133家，占全國21％，投資金額高達1885.63億元，投資件數站上六都第一。

台中具獨特產業及居住環境，精密機械黃金縱谷產業群聚，加上中部地區600萬人消費人口，吸引製造業及服務業大型投資進駐。

盧秀燕上任以來，民間投資累計至今年9月已達4870億元，近期包括三井LaLaport大型購物商場動土、三井Outlet Park台中港二期加碼投資，德國台灣艾納康營運總部移至台中，以及中華電信資料中心投資90億元、華邦電子投資65億元、惠特科技投資52億元、永冠集團52億元及橋椿金屬投資30億元等大型投資案，預計可帶動台中就業及周邊發展。

經發局長張峯源指出，「外資取得土地總面積」、「每筆交易平均面積」兩項指標均為六都第一，多數外資偏愛投資台中，看好台中投資環境及消費市場。

雖然美中貿易戰、新冠肺炎疫情影響各行各業，但台中產業基礎雄厚，具有先天優勢、工商業現況及市府振興產業與招商輔導機制，讓台中未來發展可期。

(中時 )