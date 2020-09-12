70多歲的葉爺爺是聾啞智能障礙者，住在桃園市私立聖愛教養院安置20餘年了，但近年院方才發現他的家人已經完全失聯，葉爺爺目前只能比手畫腳，無法順利表達，聖愛教養院向法院聲請監護宣告，以便讓他就醫，但是還是希望幫葉爺爺找到唯一的家人弟弟。

葉爺爺早年在家由父親照顧，20多年前經歷一場大車禍後，父親只好送他到聖愛教養院，多年過去了，近年來葉爺爺身體有些狀況，醫院治療時需要家屬同意或出面時，院方才發現家人完全失聯。聖愛教養院費盡心力幫葉爺爺尋找唯一的家人弟弟，已經找了2年還找不到，為了在醫院治療的程序，院方已經向法院聲請監護宣告。

聖愛教養院1997年成立，目前位處桃園市楊梅區，照顧了近150位重度、極重度智能障礙或多重障礙者，全年無休提供養護、照顧服務。院方感嘆，許多身心障礙者進入收容機構後，就像被家人遺棄一樣；即使政府全額補助低收入戶者照護費用，但其他就醫、住院等費用，院方經常找不到家人，只得自行負擔。還有許多非低收院生家境不好，再加上今年新冠肺炎疫情衝擊，家人收入也不多，有人已經超過半年付不出照護費用。

受新冠肺炎疫情衝擊，聖愛教養院今年的捐款比去年同期減少約30％，物資捐助減少了40％，又因政府防疫規定，院生無法返家、家屬禁止探視，讓他們的人力、物資相當吃緊；頂新和德文教基金會日前拜會聖愛教養院，並提供紓困金，期許捐助資源成為團體服務個案時的最佳後盾。

(中時 )