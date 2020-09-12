受新冠肺炎持續影響，《神力女超人1984》上映日期一直拿不定，12日再次傳出第4度延檔消息，由目前的10月2日中秋節檔期，移至12月25日聖誕節檔期。華納兄弟移動檔期之後，接下來到10月底皆沒有任何好萊塢大片，全台票房破2億的諾蘭燒腦鉅作《天能》將有機會爭取更長時間的映期。而「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）和張震等人主演的科幻大片《沙丘》目前則維持12月18日的上映日。

《神力女超人1984》從原定去年11月上映計畫，一路改至今年12月登場，導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）表示：「我和女主角蓋兒加朵都很愛全世界的神力女超人粉絲，你們的期待讓我們很高興想盡快讓你們欣賞。正因為我知道重要性，所以希望你們不要介意再等一下，新的上映日期是聖誕節，我等不及在假期跟你們在戲院裡看片！」台灣檔期則需等華納兄弟台灣分公司宣布。

《神力女超人1984》由蓋兒加朵再度扮演「神力女超人」，前集領便當的男主角克里斯潘恩則再度復活，大反派「豹女」由克莉絲汀薇格主演，其他演出還包括佩德羅帕斯卡所演出的富商，也會在片中以反派姿態登場。

(中時 )