國立成功大學今日（12）中午驚傳，有1名學生在就讀科系系館頂樓，疑似上吊輕生，台南市消防局救災救護指揮中心獲報後，趕往現場調查，確認學生已死亡。據調查，這名學生以繩索吊掛樓梯上，推測已死亡一段時間。

警方獲報後到場鑑識，現場未發現打鬥痕跡，研判該生昨晚獨自前往系館頂樓尋短。

(中時 )