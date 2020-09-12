成大男學生系館頂樓輕生 警方調查原因 15:082020/09/12 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國立成功大學，僅為示意圖，非新聞當事人輕生處。（李宜杰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國立成功大學今日（12）中午驚傳，有1名學生在就讀科系系館頂樓，疑似上吊輕生，台南市消防局救災救護指揮中心獲報後，趕往現場調查，確認學生已死亡。據調查，這名學生以繩索吊掛樓梯上，推測已死亡一段時間。 警方獲報後到場鑑識，現場未發現打鬥痕跡，研判該生昨晚獨自前往系館頂樓尋短。 (中時 ) #系館 #學生 #調查 #頂樓 #上吊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世新啟動6大教學研究中心 強化數據智能專業 13:152020/09/12 生活 南投警察兒性侵女同學2年 同校學生路上無辜被嗆：人渣 09:142020/09/12 社會 無校園大學Minerva來台體驗 最溫暖的都市-台北 09:002020/09/12 旅遊 基隆麥金路彎道90度 議員促改善 04:102020/09/12 地方新聞 杜蒼林打造台灣道地品牌 華剛茶進軍國際 04:102020/09/12 企業經營 禾聯禾悅花園 熱銷六成 04:102020/09/12 兩岸要聞 警兒性侵性騷 受害同學連環爆 04:102020/09/12 社會新聞 歐系保養必Buy指南 濃縮精華決戰秋冬 14:052020/09/12 消費 34歲男星住處身亡 艷星女友被爆餵毒教唆輕生 13:572020/09/12 娛樂 「泛阿里系」中通快遞將在港第二上市 12:442020/09/12 財經 社會熱門新聞 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 誘惑人夫每周激戰20次 小三讚自己「好專業」正宮笑了 - 社會 情侶火車上激情「男伸女褲內抓鮑魚」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 嫩模自拍雪乳、下體高清照 遭熟人「認出」GG了 - 社會 單親男童沿街賣茶葉蛋一包50 網驚爆背後黑暗真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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