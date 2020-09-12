國內知名機油盤商易油網，近年盤點庫存時屢發現商品短缺上千萬元，但總是找不出原因，直到今年7月，劉姓業者在倉儲赫見假冒公司的宅配單，向刑事局偵查第七大隊報案後，警方循嫌查出嫌犯是吳姓、張姓員工，2年多來監守自盜1000多萬元的各式油品，全案訊後，依業務侵占、背信等罪嫌移送法辦。

警方調查，吳、張兩嫌都是易油網新北市五股倉儲員工，工作已有4、5年之久。兩人從2018年起，先用購買來的人頭資料，向宅配公司申請與易油網同名的客戶代號，然後印製大量假冒公司的宅配單，隨機於網路上搜尋不特定人的姓名、地址及電話，偽充成收件人，再利用上班之際大量裝貨，且都挑選ENI、MOBIL、SHELL、TOTAL等知名品牌的汽、機車機油等熱銷商品，裝箱後貼上假宅配單，以躲避倉管人員稽核。

因宅配司機無法成功遞送，兩嫌即打電話要求司機將貨品退運至三重停車場，將貨品藏放在吳嫌的小貨車內，等到累積滿載時，兩嫌再載送到桃園市龜山區一家油品銷售公司，佯稱有客戶急需現金所以便宜賣，用不到市價一半的價格銷贓，初估2年多來已盜賣1000多萬元的油品。

兩嫌到案後坦承犯行，辯稱是因為生活經濟壓力大才鋌而走險，宅配司機則供稱，兩嫌每次會給他數千元的小費，但自己並不知情。警方訊後，將兩嫌及收贓業者送辦。

(中時 )