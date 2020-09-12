中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因防疫有功，被視為民進黨台北市長熱門人選。昨日晚間，陳時中在民視節目中被問及選舉一事，他表示，要先挺過三支箭。今日出席公開活動時又指出，藍營若派出蔣萬安參選，蔣萬安將是個強勁的候選人。

陳時中今午出席中華民國重症醫學會活動，會前接受媒體聯訪時表示，自己年輕的時候就一直處理公會的事務，年紀大了也在處理公共事務。對於有沒有和太太討論參選，他表示，因為這段時間比較忙，和太太相處時都會談一些開心的事，不會聊選舉。

國民黨近期發動食安公投，前衛生署長楊志良出面支持。面對陳時中近期對瘦肉精的態度，楊志良直呼「這個老弟實在不怎麼樣」。對此，陳時中表示，公投連署或什麼都尊重，這是個科學問題，前輩有指教就虛心受教。

至於國民黨台北市長熱門人選、立委蔣萬安近期表示，將在開議後與陳時中切磋食安議題，陳時中表示歡迎，委員有指教都可以討論，希望越講越清楚，讓人民明白。

陳時中表示，蔣萬安是衛環委員會的委員，他則是政務官，雙方能夠對談是非常好的一件事。至於若要參選台北市長，會不會覺得蔣萬安是強勁的對手？陳時中則說，把前面那去去掉，那是的，蔣萬安是個強勁的候選人。

(中時 )