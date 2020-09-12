周元飾演帥氣刑警朴鎮謙。（friDay影音提供）

韓國男神周元與金喜善主演的電視劇《愛麗絲Alice》熱播中，上周收視突破10％，掀起追劇熱潮。最新1集裡，周元飾演的刑警「朴鎮謙」因持有「時間卡」意外穿越回2010年，見到金喜善飾演的「尹泰伊」時，對方還是個年僅22歲的大學生。

現年43歲的金喜善曾在受訪時坦言，劇中要逆齡回春扮演22歲的大學生，讓她備感壓力，但如今扮相曝光，網友紛紛都驚呼「超凍齡」、「21年沒有變化的元祖級美貌」。

有趣的是，有眼尖粉絲發現，金喜善在《愛麗絲Alice》中，以一頭長直髮配上髮箍的打扮逆齡演青春大學生，與她在1999年主演韓劇《忽然情人》裡的招牌造型一模一樣，她當時一樣是22歲，似乎暗藏「致敬彩蛋」。但最讓人驚訝的是，時隔21年，金喜善在兩部劇裡的外貌竟相差不大，凍齡程度令人嘖嘖稱奇，也證實她多年來從未在臉上「加工」，坐實「母胎美女」封號。

《愛麗絲Alice》除有平行時空的燒腦劇情，劇中周元和金喜善的互動也充滿笑料，由於周元患有「無感情症」，不會對人產生「喜歡」的情感，金喜善一下誤會周元喜歡男人，又一度誤以為周元患有「無精子症」，還懷疑對方在她的咖啡裡下藥，所有無厘頭提問都被周元以撲克臉否認，周元還冷不防放箭說：「我看妳的臉又更圓了。」暗指金喜善變胖，讓她當場傻眼。

劇中，「朴鎮謙」周元是2050年未來人「尹泰伊」金喜善回到1992年生下的兒子，而其生父是郭時暘飾演的2050年未來人「柳敏赫」，但父子兩人都不知彼此的存在。朴鎮謙為調查母親謀殺案，不斷追蹤時間旅行的各種線索，被柳敏赫視為眼中釘，尚未相認的父子竟變成仇敵，上演武力、槍戰交鋒，父子兩人何時相認、關係將如何變化也是該劇一大看點。《愛麗絲Alice》每周六日在friDay影音全網獨家跟播。

(中時 )