新北市警察局於今（12日）在萬里區金山皇后鎮森林辦理109年全國警察機關「北北基宜區」原住民族員工親職活動。（新北市警察局提供）

新北市警察局於今（12日）在萬里區金山皇后鎮森林辦理109年全國警察機關「北北基宜區」原住民族員工親職活動。（新北市警察局提供）

新北市警察局於今（12日）在萬里區金山皇后鎮森林辦理109年全國警察機關「北北基宜區」原住民族員工親職活動。（新北市警察局提供）

內政部警政署與原住民族委員會為推展原住民族傳統文化及增進原住民族員工親子間互動，由新北市警察局於今（12日）在萬里區金山皇后鎮森林辦理109年全國警察機關「北北基宜區」原住民族員工親職活動。

參加的員工及眷屬非常踴躍，多達600餘人，由原住民迎賓舞展開活動序幕，原住民族警察及眷屬們齊聚一堂烤山豬、歡唱卡拉OK，現場並有原住民傳統技藝教學，親子同樂在歡笑聲中渡過了愉快周末。

新北市警察局局長陳檡文表示，今年因為疫情影響，各機關很多大型節日慶祝活動都停辦，而且自年初以來的防疫工作，也持續加重各位同仁的各項勤務，但在處理防疫工作的每個環節上，我們都非常仔細認真，並盡全力把工作做好，同仁們都非常辛苦，剛好藉本次活動調劑同仁身心，並促進情感交流，培養團體精神。

此次，新北市政府警察局特別用心籌劃活動及場地之安排，期待藉此增進同仁親子關係、促進北北基宜區同仁彼此間情誼，鼓勵走向戶外從事正當休閒娛樂，同時響應原住民族正名26週年，更重要的是，藉此向警眷們終身無悔的支持與體恤表達感謝，使同仁能無後顧之憂，全心全力投入維護治安、打擊犯罪工作。

今天的活動有內政部部長徐國勇、原住民族委員會吳永昌委員、立委陳玉珍及新北市楊春妹、宋雨蓁 Nikar‧Falong、忠仁‧達祿斯等多位議員共襄盛舉，此次活動於16時圓滿結束，所有參與的同仁、警眷和來賓都帶著難忘的回憶而歸。

(中時 )