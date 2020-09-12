員警貼心提醒在場學生外出無論騎車、開車或過馬路，都特別要有防禦駕駛觀念，遵守交通規則，以維護自身安全及交通秩序。（盧金足攝）

各大學陸續開學，為響應交通部推動「交通安全周」，宣導路口停讓行人，並考量交通事故發生年齡層偏低且多為學生，台中市警察局第六分局前往轄內東海大學之校園博覽會設置交安宣導攤位，針對「路口慢看停」、「尊重行人路權」及「九月份路口大執法」等交通安全觀念加強向學生宣導。

台中市警六分局所轄的西屯區為中部地區重要交通轉運據點，台中市政治、經濟、文教中心，交通車流量相當大，其中台灣大道、環中路等沿線路口，均屬路幅較寬的大路口。

行人在穿越馬路時風險相對較高，警方籲請用路人「路口慢看停」，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行，以保護自己及他人的交通安全。

台中市警察局第六分局指出，統計近六成的交通事故都是發生在路口，肇事原因又以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制」居次。

近年來行人死亡人數有節節攀升的趨勢，路口行人致死事故肇因以車「未注意車前狀況」、車「搶越行人穿越道」及人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為前三大肇因。

員警也貼心提醒在場學生外出無論騎車、開車或過馬路，都特別要有防禦駕駛觀念，遵守交通規則，以維護自身安全及交通秩序。

(中時 )