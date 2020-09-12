中天《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，12日晚上8點於中天綜合台首播。歐陽妮妮劇中因體質特殊，從小被霸凌「怪胎」，她坦言劇中角色和自己有相似之處，從小被說「星二代」的妮妮，被許多網友另眼看待，只要有任何消息，便有排山倒海的網路霸凌接踵而來，她認為，不管遇到再大挫折，自己都會想辦法走出來，因此學會不在意網路言論，「如果我很在意我就自殺了」。

歐陽妮妮不管在戲裡與戲外，皆以正能量面對霸凌，但她仍在意網友說：「有她的作品我都不要看。」她認為：「如果你（指網友）還沒看過我的作品，就先否定我的一切，我會很難過！畢竟自己盡了最大努力，希望能透過努力來證明。」歐陽妮妮透露，自己也學習著不在意這些網路言論，直喊：「如果我還要在這世上活著，就要勇敢面對這個課題。」

談及熱愛演戲原因，歐陽妮妮說，自己本身喜歡看戲，從小就立志想當演員，後來主演電影開始接觸表演課，才發現原來演戲是如此這般，對她而言，自己能從表演中獲得成就感，並給予自身很多能量。此外《腦波小姐》近期釋出三分鐘搶先看，有網友私訊歐陽妮妮，誇她，「沒想到你會演戲」，更直說：「妳不是花瓶。」讓歐陽妮妮非常感動：「努力有被看見。」

歐陽妮妮劇中飾演「魏小玲」，因有靈異體質，從小就看得見阿飄，因此被霸凌說是怪胎，又因天生「腦波比別人長」，而成為超級腦波測試員，在遊戲世界大顯身手，角色前後有如180度大轉變。《腦波小姐》12日起每週六晚上8點於中天綜合台首播；每週六晚上9點半愛奇藝台灣站緊接播出。

歐陽妮妮《腦波小姐》被霸凌，因有靈異體質被罵「怪胎」。（麗象影業提供）

(中時 )