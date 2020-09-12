詭異「人面魚」現身時，讓一票觀眾看得目瞪口呆。（海鵬提供）

西奥德米諾斯（Theo Demiris）將皮諾丘變得栩栩如生。（海鵬提供）

改編童話的真人版電影《皮諾丘的奇幻旅程》，日前在台試片，奇幻風格引發驚呼連連，其中最讓觀眾驚呆一幕竟是看見「人面魚」現身，有人還打趣說差點喊出國產鬼片《人面魚：紅衣小女孩外傳》中的經典台詞：「魚肉好吃嗎！」

《皮諾丘》豪砸5億台幣拍攝，邀請近年崛起迅速的《魔鬼終結者：創世契機》、《怪奇孤兒院》特效總監西奥德米諾斯（Theo Demiris）全新打造原著童話中炫目離奇的暗黑世界，不僅獲選今年柏林影展觀摩影片，更勇奪「義大利奧斯卡」最佳視覺特效大獎。有趣的是，片中「人面魚」其實是一隻遭到大鯊魚吞入腹中的落難鮪魚，還跟皮諾丘相互扶持、一起逃離鯊魚巨腹，臨別一句：「我會永遠記得你。」則讓觀眾從驚愕瞬間轉成感動。

這部奇幻鉅片《皮諾丘的奇幻旅程》，全片在托斯卡尼和羅馬拍攝3個多月，除邀請《美麗人生》奧斯卡影帝羅貝托貝尼尼（RobertoBenigni）飾演皮諾丘老爸，幕後化妝及特效團隊更堪稱驚人。該片邀請到《歡迎來到布達佩斯大飯店》兩屆奧斯卡視覺特效得主馬克庫立爾（Mark Coulier），透過視覺設計與特殊化妝，將皮諾丘、蝸牛仙女等變得栩栩如生。

值得一提的是，一場皮諾丘變成驢後、淹沒在閃爍魚群中的溺水戲，以及遭到大鯊魚吞噬的戲，僅僅40秒就耗費1千多萬台幣製作，出手闊綽令人咋舌。而一場皮諾丘說謊、鼻子瞬間變長，引來彩色啄木鳥的有趣戲，則完全發於導演想像，最後以CG技術成功圓夢。

而讓觀眾一片驚愕的「人面魚」那場戲，則先在特技演員臉上裝上假肢，身體則隱藏於水底，先錄製演員頭部運動、再輔以動畫調整，使「人面魚」更為真實，驚奇的仿人臉設計果然震撼觀眾。電影18日在台上映。

(中時 )