2022台北市長選戰提早布局，立委蔣萬安已表態參選，被指名最大的勁敵就是衛福部長陳時中，先前回應現在完全沒有這個想法，畢竟要先挺過身上疫情、食安、健保的3支箭。對此，台北市長柯文哲酸，沒這麼容易。

柯文哲表示，以我的專業，健保問題明年一月之前沒有辦法解決，那涉及要漲價「沒那麼容易」，那不是幾個月可以解決的，健保準備金快用完了。

媒體問及若陳時中挺過的話是否有勝算，柯文哲表示，通常選舉都是選前半年才會進入真正的評比階段，在這之前大家去準備就好。

此外，立委高嘉瑜推薦基隆市長林右昌選台北市長，柯文哲笑稱，我還想推薦她去選基隆市長，高嘉瑜是基隆人。

被問到林右昌若選基隆市長，柯文哲表示，林右昌是現任基隆市長，移動戶籍基隆市長就會被取消，這很大的問題；至於若不考慮戶籍，是否視林右昌是人才，柯笑回「可以啊」。

媒體追問黃珊珊與林右昌比較屬意誰，柯文哲強調「還早」，通常選舉都是選前半年才會評比，在之前都事先準備而已。

(中時 )