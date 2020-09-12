縣長楊文科（中）在竹北天后宮舉行縣運聖火祈福儀式，祈求全縣運動會圓滿順利。（羅浚濱攝）

新竹縣全縣運動會12日起一連4天在縣立體育場舉行，縣長楊文科為祈求運動會圓滿順利，在竹北天后宮舉行縣運聖火祈福儀式，再次強調新竹縣國中小營養午餐禁用進口美豬，「零檢出」瘦肉精。

楊文科指出，一旦含有瘦肉精的美豬進口，新竹縣會強力要求學校及團膳業者採用國產豬肉及製品，絕對不能用含有瘦肉精的美豬，若有違反規定情形，將依新竹縣食品安全管理自治條例處罰。

楊文科說，新竹養豬場有286家，飼養6萬3千餘頭豬隻，養豬業者堅持不用瘦肉精外，衛生局也會加強查核豬肉相關製品和產地標示，新竹縣堅持瘦肉精「零檢出」，以保障全體縣民的健康。

新竹縣今年在全國中等學校運動會獲得9金12銀22銅佳績，獎牌數為歷年最佳，這次全縣運動會有243隊1555位運動員參賽，楊文科在竹北天后宮燒香祈福，點燃聖火並由博愛國中師生傳遞至縣立體育館。

楊文科指會持續推動競技體育發展，逐步提高獎勵金及營養金，預告明年新竹縣將接辦全國小學田徑錦標賽、全國第50屆中華盃國小師生排球賽，並將爭取112年全國中等學校運動會難新竹縣舉辦。

另外，竹縣將有自己的城市職籃隊「新竹攻城獅隊」，10月17日將在縣立體育館開打，希望全面帶動竹縣籃球運動風氣。

(中時 )