中共解放軍近期在台灣西南空域進行大規模海空軍演，民進黨立委王定宇昨爆料，東沙島周遭海域，從9日上午7時起至昨晚，遭到海上民兵、大批船隻包圍，東沙危機持續進行中。不過，海巡署今澄清，東沙島船隻正常出入，9日至11日偵獲6艘商貨輪通過，並沒有陸船包圍的事情。對此，王定宇辯稱，包圍並非指「團團圍住」，而是指台灣與東沙往來運行被切斷，形同「包圍」效果的孤島。

對於海巡署發布新聞稿打臉東沙島被陸船包圍，王定宇稍早透過臉書解釋，有關包圍的定義，如果是指「團團圍住」，台灣國防部所述「並未有此情況」為真，但他所指涉的「包圍」，是依據共軍水面上艦艇部署和空中戰機巡弋，橫隔在台灣和東沙間，等於切斷台灣與東沙的運補、通行，形成包圍效果的「孤島」，共軍這種做法，台灣必須嚴肅面對。

對於加碼爆料解放軍在台灣西南空域軍演動作，王定宇分別說明消息來源跟定義，有關解放軍空軍、海面艦艇騷擾台灣的位置，是以國防部公佈的圖資為準。至於所謂東沙周圍滿滿的雷達紅點，則是引述數家媒體報導內容。

而共軍演訓內容和在南海奪島的戰術、海上民兵等，王定宇說，相關論訴是根據中共公告資料和過去越南、菲律賓等國衝突的紀錄。

(中時 )