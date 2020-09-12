重新啟用的台北青年公園棒球場歷經4個月，斥資1000萬元整修後，今（12）日迎來首項賽事，「2020新力旺企業女子壘球聯賽」今年首度回到台北。為了今天的台北開幕戰，主辦單位中華民國壘球協會特別力邀「饒舌小天王」婁峻碩擔任開場嘉賓。

台北市政府體育局局長李再立表示，最重要的部分除了改善場地排水系統外，也把老舊的水銀燈夜間照明設備改成節能省電的LED，另外並將觀眾席頂棚全面更新，提供球迷更舒適的觀賽環境。

為了台北開幕戰，中華壘協以職業賽的規格來準備，不僅安排Morning Girls啦啦隊到場助陣，還力邀國內新生代饒舌小天王婁峻碩擔任開場表演嘉賓，果然獲得全場球迷熱情歡迎，甚至還被新世紀黃蜂隊的女力們團團包圍要求合照。

新世紀黃蜂隊洋投卡爾森拿下本季第13勝。（中華壘協提供／廖德修台北傳真）

至於球場重新啟用後的首場比賽，是由目前暫居下半季龍頭的新世紀黃蜂，出戰上半季冠軍新力旺旺獅。雙方都派洋投先發，結果新世紀黃蜂的卡爾森（Kaisey Carson）完投7局失4分，在單場MVP潘竹瑜4打數4安打3打點，包括勝利打點的火力貢獻下，以8比4打敗新力旺旺獅，笑納9連勝，繼續穩居領先。卡爾森也拿下勝投，戰績13勝1敗。

對於拿下本季第1座單場MVP，潘竹瑜賽後靦腆的表示，終於找到走出低潮的方法，要謝謝傅炳清教練和鄭俊男教練，願意陪她一直聊天，找到問題點。希望能幫助球隊穩步向前，鞏固下半季冠軍和全年度戰績。

饒舌小天王婁峻碩（黑上衣）應邀在賽前表演，受到球員們熱烈歡迎。（中華壘協提供／廖德修台北傳真）

至於落敗的新力旺旺獅總教練楊賢銘教練表示，下半季的狀況還在尋找平衡點。這場比賽洋炮湯瑪斯（Nicole Thomas）雖然單場2安打，但本土打者的串連能力仍不足，是比較大的罩門。至於洋投西耶拉（Hyland Sieera）球速雖然有，但壓制力不足，這也代表本土選手的打擊能力有明顯進步。

此外，今天台北開幕戰的現場也特別為當選U12亞洲盃少壘賽的12位小國手們頒發國手證書儀式，鼓勵這群受到疫情影響無法出征衛冕的小國手們。中華壘協副理事長林昆漢表示，壘球是台灣在國際體壇上非常有競爭力的項目，現在從分齡開始培養起，希望把壘球的種子，在台灣紮根的更深。

(中時 )