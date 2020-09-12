跳蚤市場愛心活動熱鬧滾滾，南台中家扶中心感謝大仁國小出借場地使用，各界提供物資，將物品轉換現金。（南台中家扶提供／盧金足台中傳真）

南台中家扶中心12日在大仁國小舉辦2020助學跳蚤市場，現場有80個攤位，有許多長期支持的老攤主，也有些新面孔，販售內容五花八門，民眾用低廉的價格尋到寶物，家扶也獲得更多收入，幫助推動扶幼工作，創造多贏。

南台中家扶主任王金敦表示，今年受疫情影響，社福團體捐款收入銳減，至今與去年同期相比仍是下滑三成狀態，希望助學跳蚤市場公益活動能為捐款加分，服務工作不間斷，幫助孩子求學穩定。

一名攤主盧阿香今年63歲，起初是透過網路搜尋義賣活動，得知南台中有跳蚤市場，已連續第四年參與中心的跳蚤市場活動，販賣物品以御守、開運飾品為主，每一個都手工縫製，成品市價每個都要一百元起跳，但在跳蚤市場每一個都銅板價，二十塊、三十塊，就可以把御守帶回家，民眾常五個、十個的一起帶走。

盧阿香每次參與設攤捐款平均一萬元左右，去年冬天更是達一萬五千元，都是當天現場的愛心累積，她本身對縫紉有興趣，與家人一起做著家庭代工，除了宮廟御守外，也會自行研究開發新的飾品，帶到跳蚤市場上賣，材料費都自行吸收。

她表示「我有心去賣，就要賣掉，金額也都全捐，能這麼做我很開心。」

弘光科大餐旅系系學會今年也不缺席，第八年參加，雖然下周才開學，但為跳蚤市場愛心活動，同學們自願利用放假時間進行籌備、試做與拉贊助，全體動員沒有喊累。

在老師鄭錦慶帶領指導下，同學每一次都會研發新產品，這次考量天氣悶熱，推出應景的剉冰，相當消暑，還有創新口味的香蕉煎，口感特殊獲得好評，另外蛋捲、羅宋、芝麻饅頭和饅頭，都是招牌拿手品項，許多老客人專程來捧場，弘光同學也努力四處兜售，希望多賺一點，可以多捐一點。

演出團體這次安排中心的沐舞舞團，是今年成立的才藝隊，由接受扶助的十名國小低年級女生組成，利用週六時間學習和練習，第一次登上跳蚤市場的舞台，孩子們表現有些緊張，但仍順利完成，小小身體揮舞擺動，很是療癒可愛，觀眾都回以熱烈掌聲給予肯定。

跳蚤市場愛心活動熱鬧滾滾，南台中家扶中心感謝大仁國小出借場地使用，贊助單位包括開場表演WASSA FOLI台中非洲鼓樂團，元大地企業有限公司、弘光科技大學餐旅管理系系學會、籽天空、維他露基金會等，還有謝謝到場設攤的各攤攤主，感謝各界提供物資，將物品轉換現金。

南台中家扶說，扶幼委員等與會者愛心鑼捐款、寄養家庭自製食物捐出所得、社區民眾小額零錢挖寶，都是用不同的方式支持跳蚤市場進行。

(中時 )