美國常駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）10日表示，必須讓更多的美國人以及志同道合的國家進入聯合國系統，以便更好地對抗中國。克拉夫特稱，華為問題向全世界顯示，中共及其領導人習近平做事的模式就是隱瞞、拖延和謊言；大陸常駐聯合國代表團發言人隨即發表談話，指出克拉夫特肆意散播謊言，抹黑攻擊中國，蓄意製造敵意，完全是服務國內政治需要的操弄，令人不齒。中方對此堅決反對。

克拉夫特10日在社交媒體Instagram上與長期關注大陸問題的田納西州共和黨籍聯邦參議員瑪莎·布萊克伯恩（Marsha Blackburn）進行的現場對話上回答有關美國如何利用國際組織以及它在這些組織裡的影響來對抗中國共產黨時說，應該讓更多的美國人進入這些國際組織，尤其是聯合國秘書處。因為就美國人在聯合國秘書處裡的人數來說，它是很失衡的。

克拉夫特說， 她會利用一切機會在聯合國安理會的討論中提及中國，不管是什麼議題，並在每一個聲明中試圖提到中國的所作所為。她說，美國應當讓世人清楚的看到發生在中國國內的人權問題。

克拉夫特還痛批，中國、中共有一種做事的模式，這種模式就是隱瞞、拖延和徹頭徹尾的謊言；這對世界造成了不可挽回的破壞，不管是我們所談論的是新冠病毒疾病，還是華為5G網絡、知識產權，還是他們對中國境內其他人的待遇。

對此，新華社於12日報導大陸常駐聯合國代表團發言人的聲明稱，克拉夫特在採訪中惡毒攻擊中國共產黨，同時又聲稱對中國人民抱有友好感情。這種說詞十分虛僞。美國對中國的無理打壓，損害了全體中國人民的利益，全體中國人民對此極大憤慨。

發言人稱，在應對新冠疫情的鬥爭中，中國始終本著公開、透明、負責任的態度同國際社會開展合作。克拉夫特對中國和世衛組織的指責完全站不住腳。中方和世衛組織公佈的時間線都清晰說明，疫情發生後，中方第一時間向世衛組織報告疫情，第一時間同各國分享新冠病毒基因序列，第一時間開展疫情防控專家國際合作，第一時間向其他疫情暴發國家伸出援手。這些最基本的事實是誰也不能否認和抹殺的。

發言人說，中方堅決反對美方蓄意抹黑和打壓華爲等中國企業。時至今日，美國對華爲的指責沒有拿出任何真憑實據。事實已充分表明，美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，蓄意抹黑和打壓華爲等中國企業，這是典型的自私自利和經濟霸權主義。

發言人說，中方堅定維護多邊主義和國際合作。美國出於國內政治需要，違反規則和程式，濫用多邊平台，已經極大干擾聯合國的工作，毒化安理會的合作氣氛。美國已經用實際行動證明，今天的美國正在成爲當代國際秩序的最大破壞者，正在把這個世界拉回到「叢林時代」。

(旺報 )