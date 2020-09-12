阿爆11日在Legacy「都市女聲」開唱，這次將演唱會取名為《嘟，會女聲》，「阿嘟Adju」在排灣語為「姊妹」的意思，並延伸為不分生理性別的好姊妹，一場姊妹們同樂的音樂聚會，阿爆一出場就用歌聲展現驚人爆發力，開口瞬間震撼全場，她看到爆滿的觀眾開心高喊：「這是愛吧！」阿爆一連演唱這次入圍金曲專輯《Kinakaian 母親的舌頭》，歌單包括〈Mainu Sun 找路〉、〈Pavalidan 還錢〉、〈1-10〉等歌，還邀請觀眾上台化身「台北理應紅」，和她熱唱與李英宏合作的〈Tijakudain 無奈〉，而演唱到〈Uduli 跳一波〉、〈Minetjus 嚇一跳〉更由超辣的Drag Queen舞者伴舞，全場氣氛嗨到最高點。

阿爆一出場就用歌聲展現驚人爆發力，開口瞬間震撼全場，她看到爆滿的觀眾開心高喊：「這是愛吧！」與阿爆合作多次、同為原住民的人氣Youtuber組合「阿嘟主義」，以融合族語的自創「防疫洗手歌」為演唱會拉開序幕，阿嘟主義也把招牌脫口秀搬上舞台大聊「撩妹金句」，穿插大家耳熟能詳的流行歌曲，滿滿幽默笑梗一搭一唱，精采絕倫的演出和台下觀眾互動超熱絡，全場笑聲停不下來。

用心推廣原住民文化的阿爆，演唱會當然不忘帶上部落的隱藏高手，邀來台東長濱國中的同學演唱原住民古調，優美的歌聲立刻感染全場，期望大家對原住民文化有更深的認識。最後阿爆演唱〈Thank you〉對每位到場的觀眾和一路支持她的朋友們表達感謝，這場歌聲笑聲不間斷的部落版嘉年華晚會，以一片溫馨感人的氣氛作為尾聲。

阿爆昨在Legacy「都市女聲」舞台開唱。（Legacy Taipei提供）

(中時 )