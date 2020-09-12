「科技傳愛 關懷大隘」公益活動，有3百多位親師生在小叮噹共享知性與知識兼具的一日遊。（羅浚濱攝）

新竹科技產業服務協會2020年「科技傳愛 關懷大隘」公益活動，12日在新豐鄉小叮噹科學主題樂園歡樂登場，有北埔、峨眉及寶山的大隘三鄉的3百多位親師生體驗科技生活，共享知性與知識兼具的一日遊。

北埔、峨眉及寶山鄉10所國中小的校長，帶領300多位親師生到小叮噹，受到擔任該協會理事長的縣長楊文科與協會成員熱情接待。

小朋友們特別準備手寫感謝卡片送給縣長楊文科，有的還用客語說出對楊縣長滿滿的感謝，讓綠意盎然的園區洋溢熱情歡愉的感恩氛圍。

楊文科表示，該協會秉持知識提升、服務科技產業、關懷弱勢族群等為宗旨，上百名會員都想散播愛的種子與正向意念，多年來公益足跡已遍及新竹縣市各個鄉鎮角落。

楊文科說，協會並積極辦理公益活動，希望拋磚引玉，讓各界也能伸出雙手，幫助需要幫助的人，這次在小叮噹科學主題遊樂區舉辦戶外教學，希望所有學生能增長知識，開闊視野，也能多講客語。

這次「科技傳愛 關懷大隘」公益活動，有小叮噹科學主題樂園、新竹市普天宮、新竹牧場及全達遊覽車公司等熱情贊助，楊文科特別致謝，強調未來該協會繼續尋求竹科高科技及社會各界資源，幫助偏鄉弱勢族群。

(中時 )