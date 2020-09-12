由台北、紐約「中華民國派」青年組成的「ROCUN返聯特攻隊」，9月4日在嘖嘖平台發起募款活動，「集資刊登華郵廣告：讓世界看見中華民國，重返聯合國！」截至今日，已過了超過一週，但募款進度仍是「0%」。

ROCUN返聯特攻隊希望能透過連署請願、募資登報，推動美國與中華民國恢復邦交及協助中華民國重返聯合國，確保台灣人平等參與國際社會的應有權利。

募資內容指出，希望能透過集資，在聯合國大會開議頭三天期間，刊登中華民國國旗圖文於《華盛頓郵報》(The Washington Post)，讓美國與世界知道誰才是真正的朋友並加強與台灣的實質關係，抵抗來自大陸的打壓與攻擊，同時藉此讓美國與國際社會，在今年聯合國大會（UNGA）召開期間，能看見中華民國國旗與相關文宣，進而關注中華民國返聯議題與台灣人的國際參與權利。

募資時間從9月4日晚間8點開始，至14日晚間11點59分截止。截至今（12）日下午3點半左右，僅有22人響應，共1萬9643元，距離目標240萬元來說，網頁上募資進度仍顯示0％。

(中時新聞網)