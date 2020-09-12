施姓男子於9月11日騎腳踏車上路，他無故倒在1輛汽車前面，警方說，經過調查，施姓男子有喝酒，酒測值達1.07毫克。警方呼籲，民眾若碰到類似情況，如果時間允許，報警並等候警方到場處理。

楠梓警分局右昌派出所12日說，11日下午3時許接獲民眾報案有男子騎腳踏車在軍校路995號大樹藥局前摔倒，警員到場處理。

警方見施姓男子右眼角有輕微挫傷，通報救護車，將該名男子送往海軍總醫院治療。警方對施男酒測，酒測值高達1.07毫克。警方對施男依道路交通管理處罰條例第73條2項慢車駕駛人駕駛慢車，經測試檢定酒精濃度超過規定標準，予以開立違規告發單。

警方呼籲，只要有飲用含酒精成分之飲品，絕對不可駕駛任何車輛上路，就算是駕駛腳踏車也會處以新台幣600元以上、1200元以下之罰緩，民眾切勿以身試法。

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(中時 )