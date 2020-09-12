今年初起因新冠肺炎疫情肆虐，各行各業都因此受到影響，「星爺」周星馳先前傳出因此賣豪宅換現金，韓國2人樂團「青春學概論」（청춘학개론）26歲主唱趙融（조융），昨(11日)傳出為維持收入改當快遞，未料遇到死亡車禍，最後送醫不治。

韓國媒體報導，2014年趙融和李詩英組成創作團體「青春學概論」，接連以〈心動〉、〈正想你〉、〈二十〉、〈好日子〉等歌曲引來歌迷注意，趙融作詞作曲的才華也廣受粉絲喜歡，2年前趙融單飛發行兩張專輯，但今年初疫情重創演藝圈，許多藝人因此收入減少。

趙融為了維持穩定經濟狀態，近日放下演藝工作改當外送員打工，公司金姓代表透露，趙融最近熬夜工作，10日上午騎機車回家時不慎發生與卡車相撞事故，送醫後仍不治，得年僅26歲，英年早逝，讓金姓代表也十分自責，受訪時愧疚沒好好照顧對方，也呼籲粉絲要多聽趙融的音樂，永遠記得他的才華。

而「青春學概論」臉書粉絲頁表示，趙融靈堂設於首爾峨山醫院，12日舉行告別式，又因新冠肺炎疫情仍嚴重，儀式還是會依照防疫規則進行，網友得知後感慨：「世事無常，花一般的年紀」、「今天還在聽青春學概論的歌，真的意外總是猝不及防的。」、「天啊太突然了吧，希望能在另外一個世界無負擔的過著」。

(中時新聞網)