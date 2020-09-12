怕胖團日前甫推出《2049》實體專輯改版，將於10月3日起從台北開始，預計進行10個城市巡演，日前團員們舉辦暖身趴，找來好友們一起同歡，團員們還興起推出四種調酒，預告未來一個月在合作的地點也能喝得到另外兩種不同的主題調酒。對於這次從2019準備到2020終於成行的巡演，團員們表示：「真的是太得來不易了，而且這次大概99%都是我們沒去唱過的地方，場地不一定大，但保證聽得到、看得到，還可能觸碰得到我們的真心。」巡演地包括嘉義、台東、新竹等，怕胖團說：「我們也是很希望可以去留下『到此一遊』的標記，請大家多多支持《2049》專輯，趕快買票看演出，我們就可以每個城市一直唱下去。」

《2049》是怕胖團組成第13年來的第四張專輯，作為十分少產的樂團，怕胖團笑稱：「希望30年後這張專輯還是可以療癒失戀青年們的心，《2049》算是一系列關於主唱閃亮失戀的紀念集，這段旅程紀錄其實根本是一場自找的天崩地裂，但也因為有了這段對於閃亮來說痛心疾首的失戀之旅，所以我們才能順利完成這張怕胖團的第四張錄音室專輯。」

《2049》專輯依舊存在著怕胖團的特色，不用緊張唱著愛情的故事，而會出現老掉牙般面對感情消逝的痛哭情歌。傷心主角閃亮表示：「最難過的是『我裝作不難過，但卻已經痛到底了！』，就像〈我沒有用，沒辦法給你想要的生活〉裡寫的，當初我跟女友本來想分開一陣子冷靜一下，結果發現對方早有了新男友，而且那個男的『還長得跟我很像』，這種感覺真的很難形容啊，就寫成歌好了。」即便歌曲的產生是經歷了失戀的哀傷、憤怒、絕望等過程，但怕胖團卻把這些難過用樂觀與豁達給稀釋了，要仔細咀嚼其中的意思，才能體驗這些戲謔的字語中，那痛徹心扉的人還在角落拭淚中，而且怕胖團完美地，用依舊躁動的旋律，絕無冷場的風格，一點一滴記錄下傷口淌血到癒合的過程。

怕胖團將於10月初開啟10場巡演。（歪的音樂提供）

(中時 )